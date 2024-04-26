На японское подразделение Meta подали в суд из-за мошеннической рекламы в социальных сетях
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Кобе, 25 апреля (Jiji Press). Четыре человека подали иск против японского подразделения оператора социальных сетей Meta Platforms Inc., обвиняя его в неспособности заблокировать мошенническую рекламу с использованием изображений и имён известных людей.
По словам доверенного лица истцов, это первый случай в стране, когда жертвы ложной рекламы в социальных сетях подали в суд на оператора платформы.
Жители Кобе, префектуры Хёго и других городов страны подали иск в окружной суд Кобе, требуя от компании, ранее называвшейся Facebook Inc., возместить ущерб на общую сумму около 23 миллионов йен.
Согласно жалобе и другим источникам, у истцов были украдены от 250 000 до 21 миллиона йен после того, как в период с августа по октябрь прошлого года им была показана реклама с участием видных деятелей, в том числе бизнесмена Маэдзавы Юсаку, в Facebook и Instagram Meta.
В такой фальшивой инвестиционной рекламе без разрешения используются имена и изображения знаменитостей.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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