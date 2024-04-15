В Японии арестован мужчина за кражу золотой чайной чашки стоимостью 10 млн йен

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Токио, 13 апреля (Jiji Press). Полиция Токио арестовала 32-летнего мужчину по обвинению в краже чайной чашки из чистого золота с места проведения мероприятия в магазине крупного японского оператора универмага Takashimaya Co. в столице.

По данным столичного управления полиции, мужчина, Хориэ Масару, признал обвинения. Цена чашки, изготовленной из 24-каратного золота, составляет 10 406 000 йен.

Хори, житель района Кото в Токио, подозревается в краже золотой чашки для чая с места проведения выставки на восьмом этаже магазина «Нихомбаси Такасимая» в токийском районе Тюо около 11:40 утра 11 апреля.

Работник магазина, заметивший кражу, позвонил в полицию и сообщил об инциденте около 12:15 того же дня.

На кадрах камеры наблюдения видно, как Хориэ положил чашку в рюкзак и примерно через 30 минут убежал через станцию Нихомбаси оператора метро Tokyo Metro Co.

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