Американская компания Meta готова дать показания в парламенте Японии по поводу мошеннической рекламы
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Токио, 15 мая (Jiji Press). Американский гигант информационных технологий Meta Platforms Inc. планирует удовлетворить просьбу о даче показаний в парламенте Японии после серии инвестиционных мошенничеств с использованием рекламы в социальных сетях компании.
Этот план раскрыл бывший министр цифровых технологий Хираи Такуя на заседании рабочей группы правящей Либерально-демократической партии Японии, созданной для борьбы с мошеннической рекламой с изображениями и именами известных людей.
ЛДП попросила председателя и генерального директора Meta Марка Цукерберга дать показания в парламенте без присяги. По словам Хираи, американская компания в ответ заявила, что может направить к нему другой персонал, но не его.
После дневного заседания Хираи объяснил, что парламент позже решит, необходимо ли вызывать представителя Мета. Он также сказал, что если это будет реализовано, в парламент прибудет высокопоставленный представитель компании.
Планируется, что рабочая группа подготовит рекомендации правительству по этому вопросу не раньше следующей недели.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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