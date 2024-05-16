Американская компания Meta готова дать показания в парламенте Японии по поводу мошеннической рекламы

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Токио, 15 мая (Jiji Press). Американский гигант информационных технологий Meta Platforms Inc. планирует удовлетворить просьбу о даче показаний в парламенте Японии после серии инвестиционных мошенничеств с использованием рекламы в социальных сетях компании.

Этот план раскрыл бывший министр цифровых технологий Хираи Такуя на заседании рабочей группы правящей Либерально-демократической партии Японии, созданной для борьбы с мошеннической рекламой с изображениями и именами известных людей.

ЛДП попросила председателя и генерального директора Meta Марка Цукерберга дать показания в парламенте без присяги. По словам Хираи, американская компания в ответ заявила, что может направить к нему другой персонал, но не его.

После дневного заседания Хираи объяснил, что парламент позже решит, необходимо ли вызывать представителя Мета. Он также сказал, что если это будет реализовано, в парламент прибудет высокопоставленный представитель компании.

Планируется, что рабочая группа подготовит рекомендации правительству по этому вопросу не раньше следующей недели.

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