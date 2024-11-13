В Японии рассматривают возможность предоставления пособий малоимущим домохозяйствам
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Токио, 12 ноября (Jiji Press). Правительство Японии заявило, что планирует предоставить пособия домохозяйствам с низкими доходами, чтобы смягчить последствия роста цен в рамках предлагаемого экономического пакета.
Такие льготы будут предоставляться домохозяйствам, освобождённым от уплаты налога на жилье, а домохозяйства, воспитывающие детей, будут получать дополнительные льготы в зависимости от количества детей, согласно проекту пакета, представленному правительством на заседании законодателей.
В проект пакета также включены гранты, направленные на финансирование усилий местных органов власти по поддержке расходов на школьное питание в домохозяйствах.
Пакет также предусматривает выделение более 10 триллионов йен государственных расходов, включая субсидии, в течение нескольких лет на поддержку технического развития и инвестиций в области искусственного интеллекта и передовых полупроводников.
С помощью этих расходов правительство намерено стимулировать капиталовложения компаний и распространять экономический эффект на всю страну.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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