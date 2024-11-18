Премьер-министр Японии и президент Южной Кореи выразили обеспокоенность военными связями Северной Кореи и России

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Лима, Перу, 16 ноября (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру и президент Южной Кореи Юн Сок Ёль выразили серьёзную обеспокоенность по поводу расширения военного сотрудничества между Северной Кореей и Россией.

Лидеры двух стран, встретившиеся в Лиме (Перу) в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, договорились, что Япония, США и Южная Корея будут тесно сотрудничать для противодействия угрозам, исходящим от ядерной и ракетной программ Северной Кореи.

Исиба сообщил Юну, что, учитывая серьезную обстановку в сфере безопасности в регионе, включая действия Северной Кореи, важно укреплять сотрудничество между Японией, Соединёнными Штатами и Южной Кореей.

Говоря о развёртывании северокорейских войск в России для поддержки военных действий Москвы в Украине, Юн сказал, что ситуация в регионе и мире становится все более напряжённой и что тесное сотрудничество между Японией и Южной Кореей стало важнее, чем когда-либо.

Исиба и Юн согласились, что Япония и Южная Корея будут и дальше развивать свои отношения, поскольку в следующем году обе страны будут отмечать 60-ю годовщину нормализации дипломатических отношений.

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