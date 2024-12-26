Средняя температура в Японии вновь достигла рекордного значения

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Токио, 25 декабря (Jiji Press). По предварительным данным Японского метеорологического агентства, опубликованным 25 декабря, средняя температура в Японии в этом году уже превысила годовой рекорд, зафиксированный в прошлом году.

Согласно данным, собранным в период с января по ноябрь, последнее среднее значение на 1,64 градуса Цельсия превышает обычный годовой уровень, достигнув самого высокого значения с момента начала наблюдений в 1898 году. В прошлом году разрыв составлял 1,29 градуса.

Агентство собирает такие данные в пунктах наблюдения по всей стране, которые мало затронуты урбанизацией. Нормальный годовой уровень – это средний показатель за 30 лет до 2020 года.

Последние данные также показали, что средняя температура поверхности моря, омывающего Японию, также превысила свой годовой рекордный максимум.

Агентство сообщило, что средняя температура в мире оказалась на 0,62 градуса выше обычного годового уровня, что является самым высоким показателем с момента начала ведения статистики в 1891 году. В прошлом году разрыв составлял 0,54 градуса.

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