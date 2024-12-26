Иностранные работники в Японии сталкиваются с проблемой высоких агентских сборов

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Токио, 26 декабря (Jiji Press) -- Министерство труда Японии опубликовало результаты исследования, согласно которым каждый пятый иностранный работник, сталкивающийся с проблемами трудоустройства, отмечает чрезмерно высокие сборы рекрутинговых агентств.

Исследование показало, что 14,4% иностранных работников сталкиваются с различными трудностями на рабочем месте. Из них 19,6% указали на завышенные агентские сборы, а 16,0% не знали, к кому обратиться за помощью в проблемных ситуациях.

Впервые проведенный министерством опрос проходил в октябре-ноябре прошлого года. Были получены ответы от 11 629 иностранных работников и 3 534 предприятий.

Более половины респондентов (51,5%) нашли работу в Японии через рекрутинговые агентства или посредников в своих странах.

Что касается расходов на переезд в Японию, большинство опрошенных (23,0%) потратили от 200 000 до 400 000 йен. Примечательно, что 13,2% респондентов израсходовали более 1 миллиона йен.

Основным мотивом найма иностранцев для японских компаний стало восполнение нехватки рабочей силы - 64,8%. Главной же проблемой работодатели назвали трудности в коммуникации из-за недостаточного владения японским языком - 44,8% ответов.

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