Уровень самоубийств в Японии в 2024 году упал до второго минимального уровня

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Токио, 29 января (Jiji Press). Число людей, совершивших самоубийство в Японии, сократилось до 20 268 в 2024 году, снижаясь второй год подряд. Ранее оно было ниже только в 2019 году (20 169), как сообщило в среду министерство здравоохранения.

Число самоубийств среди учащихся начальной, средней и старшей школы составило 527 человек, что является самым высоким показателем с момента начала учёта в 1980 году, причём этот показатель превышает 500 в течение трёх лет подряд. Выросло количество самоубийств учеников школ средней ступени, достигнув рекордного уровня в 163 человека.

Общее число самоубийств среди мужчин сократилось на 1099 по сравнению с предыдущим годом и составило 13 763. 6505 женщин покончили с собой, что на 470 меньше, чем в предыдущем году. Коэффициент самоубийств, то есть число самоубийств на 100 000 человек, составил 16,3.

По возрастным группам больше всего было людей в возрасте 50-59 лет (3786), оно снизилось на 408. За ними следовали люди в возрасте 40-49 лет (сокращение на 420 до 3205). Количество самоубийств среди студентов выросло на 53 до 1072.

Основной причиной самоубийств стали проблемы со здоровьем: 11 986 человек покончили с собой по этой причине, что на 417 меньше, че годом ранее. Количество самоубийств, вызванных экономическими и финансовыми проблемами, сократилось на 106 до 5075, а количество самоубийств, вызванных семейными проблемами, сократилось на 374 до 4334. Количество самоубийств, вызванных проблемами в Интернете и социальных сетях, достигло рекордного показателя в 42.

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