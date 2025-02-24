Императору Японии 65 лет: размышления о мире спустя 80 лет после войны

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Токио, 23 февраля (Jiji Press) -- В преддверии своего 65-летия Император Нарухито провёл пресс-конференцию в Императорском дворце. В своём обращении он выразил глубокую признательность за то, что Япония живёт в мире уже 80 лет, и высказал надежду, что этот год станет поводом для всех вновь осознать ценность мирной жизни.

Говоря о Второй мировой войне, Император выразил глубокую скорбь о бесчисленных жертвах во всех странах мира и подчеркнул важность передачи исторической памяти о трагических событиях тем поколениям, которые не застали войну. Он отметил, что регулярно обсуждает тему мира со своими родителями, и заверил: «Следуя примеру почетного Императора, я намерен ещё усерднее исполнять свои обязанности как символа государства, всегда оставаясь близким к своему народу».

В минувшем году Император с супругой трижды посетили полуостров Ното, пострадавший от землетрясения и наводнений. «Если наши визиты хоть немного помогли людям, я очень рад», – отметил он, выразив надежду на скорейшее восстановление региона. Ссылаясь на книгу «Эпоха великих бедствий» покойного политолога Итихата Макото, бывшего советника Управления Императорского двора, Император подчеркнул необходимость пересмотреть меры готовности к стихийным бедствиям.

В личное время Император занимается бегом на территории дворца, совершает прогулки с Императрицей, практикуется в игре на альте и скрипке, иногда музицирует на фортепиано. Он поделился, что проводит тёплые семейные моменты в компании своей собаки Юри и кота Севен.

Касаясь профессионального пути своей старшей дочери Айко, которая в прошлом году начала работу в Японском Красном Кресте, Император выразил надежду на её дальнейшее развитие и расширение кругозора. О достигшем совершеннолетия 18-летнем принце Хисахито из дома Акисино он отозвался с гордостью, отметив его ответственное отношение к обязанностям члена императорской семьи. Говоря о состоянии здоровья почетной Императрицы, перенёсшей перелом правого бедра, он с облегчением отметил, что процесс её выздоровления идёт успешно.





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