Почётная императрица Митико покинула больницу после операции

Новости

Токио, 13 октября (Jiji Press). Почётная императрица Японии Митико покинула больницу днём 13 октября ​​после лечения перелома правой бедренной кости.

89-летняя бывшая императрица 8 октября перенесла операцию по лечению перелома в больнице Токийского университета после падения в императорской резиденции Сэнто в Токио 6 октября.

Некоторое время она будет жить в инвалидном кресле в резиденции, проходя реабилитацию для самостоятельной ходьбы.

По словам помощников, почётная императрица чувствует себя хорошо после операции, она развивает травмированную правую ногу и начала тренироваться вставать и ходить. Боль уменьшилась, но ещё остается.

По словам помощников, почётный император Акихито и почётная императрица Митико рады её выписке из больницы.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме