Император и императрица Японии выразили скорбь по жертвам наводнения в городе Вадзима

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Вадзима, префектура Исикава, 17 декабря (Jiji Press). Император Японии Нарухито и императрица Масако почтили память жертв наводнения в городе Вадзима, префектура Исикава.

В рамках своей третьей поездки в этом году на полуостров Ното в центральной префектуре, чтобы поддержать людей, пострадавших от мощного землетрясения магнитудой 7,6 балла 1 января и проливных дождей в сентябре, императорская чета посетила район Футэгава-мати в Вадзиме, прибыв в аэропорт Ното на борту специального самолета незадолго до 11:30 утра.

В этом районе четыре человека, включая Кисо, 14-летнего ученика третьего класса средней школы Вадзима, погибли в результате разлива реки Цукада 21 сентября.

После пояснений о катастрофе, которые дал мэр Вадзимы Сакагути Сигэру, император и императрица посмотрели на затопленное место, усеянное мусором и плавником, и молча поклонились в сторону того места, где когда-то стояли дома. Предполагают, что во время наводнения Кисо находился в своём доме.

Они также посетили среднюю школу, которая сейчас используется как эвакуационный центр для 51 человека, наклоняясь и разговаривая с эвакуированными по очереди.

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