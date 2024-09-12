Ветви императорского дома Японии будут делиться информацией о себе в социальных сетях

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Токио, 11 сентября (Jiji Press). Управление императорского двора Японии рассматривает возможность улучшения обмена информацией о ветвях императорского дома через социальные сети, заявил в среду Нисимура Ясухико, глава управления.

Аккаунт в Instagram, открытый управлением в апреле, посвящён деятельности императора Нарухито и императрицы Масако.

Управление запросило финансирование в размере 34 миллионов йен на 2025 финансовый год для укрепления своих возможностей по связям с общественностью путём привлечения ещё троих сотрудников.

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