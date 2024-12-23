Почётному императору Японии Акихито исполняется 91 год

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Токио, 23 декабря (Jiji Press). Почётному императору Японии Акихито, отцу императора Нарухито, 23 декабря исполнился 91 год.

Почётный император проводит свои дни размеренно, тихо и спокойно, ухаживая за почётной императрицей Митико, 90 лет, которая в октябре пережила перелом правой бедренной кости.

По словам помощников, он читает газеты по утрам и вечерам и смотрит телевизионные новости во время еды, чтобы быть в курсе внутренних и международных тенденций.

Почётный император Акихито особенно обеспокоен жизнью людей, пострадавших от землетрясения и сильного дождя, обрушившихся на полуостров Ното в центральной Японии в начале этого года.

Он выглядел очень обеспокоенным, когда почётная императрица получила перелом. Он приветствовал её и протянул ей руку, когда она 13 октября из больницы вернулась в императорскую резиденцию Сэнто.

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