Японский принц Хисахито посетил Музей репатриации в Майдзуру

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Майдзуру, префектура Киото, 12 февраля (Jiji Press). Японский принц Хисахито, единственный сын наследного принца Акисино и наследной принцессы Кико, посетил музей в западном японском городе Майдзуру, чтобы узнать о японских интернированных в Сибири и их возвращении в страну после Второй мировой войны.

Во время своего частного визита в Мемориальный музей репатриации Майдзуру в городе префектуры Киото 18-летний принц в сопровождении членов группы студентов-волонтёров узнал об истории репатриации послевоенных интернированных лиц из советских трудовых лагерей в Сибири.

Глядя на дневники, написанные чернилами из сажи в форме стихов вака на обороте листов белой бересты, которые привозили в Японию такие интернированные, принц заметил, что их могли бы конфисковать, если бы их нашли в лагерях. У диорамы, изображающей порт Майдзуру в то время, когда порт служил местом высадки репатриантов, он спросил, как далеко он находится от порта в Сибири или другого места, откуда их привозили.

В музее он также встретился с двумя женщинами-рассказчицами о репатриации в возрасте 80 лет и услышал об их опыте заботы о вернувшихся. Когда речь зашла о жизни людей сразу после окончания войны, принц задал вопрос о наличии одежды.

Позже он посетил восстановленный пирс репатриации Тайра в порту.

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