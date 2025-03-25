Премьер-министр Исиба посетит церемонию открытия Osaka Expo
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Токио, 24 марта (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру планирует посетить церемонию открытия Всемирной выставки 2025 года в Осаке 12 апреля, сообщили представители правительства.
5 апреля Исиба также посетит репетицию тестового запуска Экспо в этом городе на западе Японии.
Целью поездок является привлечение большего количества людей на мероприятие, поскольку продажи предварительных билетов на него были вялыми.
19 января он посетил место проведения выставки на Юмэсиме, искусственном острове в заливе Осака.
«Правительство приложит все усилия для достижения успеха», – заявил Исиба на встрече в Токио группы законодателей, поддерживающих Экспо.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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