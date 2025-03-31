Завершено строительство павильона Японии на выставке Osaka Expo

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Осака, 29 марта (Jiji Press). Состоялась церемония, посвящённая завершению строительства павильона Японии на Всемирной выставке 2025 года в городе Осака на западе Японии, открытие которой запланировано на 13 апреля и которая продлится шесть месяцев.

На объекте, которым будет управлять правительство Японии, будут представлены экспонаты, связанные с темой выставки «Проектирование будущего общества для нашей жизни», и, как ожидается, он привлечёт множество иностранных высокопоставленных лиц в качестве павильона принимающей страны.

Японский павильон, экстерьер которого выполнен из деревянных досок, состоит из трёх зон, основанных на концепции «циркуляции», демонстрирующих роль микроорганизмов в разложении мусора, и японские технологии устойчивой переработки.

Кроме того, впервые публике будет представлен один из крупнейших в мире марсианских камней, прилетевший на Землю в виде метеорита.

«Это очень важный павильон, который станет лицом выставки», – заявил на церемонии Токура Масакадзу, председатель Японской ассоциации Всемирной выставки 2025 года.

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