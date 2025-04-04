Церемонию открытия Всемирной выставки в Осаке будут патрулировать до 10 000 полицейских

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Осака, 3 апреля (Jiji Press). Префектурное полицейское управление Осаки заявило, что на церемонии открытия Всемирной выставки 2025 года в Осаке 12 апреля будет задействовано до 10 000 сотрудников.

На церемонии, которая состоится за день до открытия выставки, собираются присутствовать император Нарухито и императрица Масако, поэтому полиция принимает все меры предосторожности.

По данным полиции Осаки, со всей страны будут направлены около 2200 сотрудников, включая сотрудников столичного полицейского управления Токио.

Направленные офицеры будут охранять аэропорты, улицы и территории вокруг места проведения Expo. Они уедут после церемонии, но будут отправлены в Осаку снова, когда приедут иностранные VIP-персоны.

Остальные 7800 сотрудников полиции Осаки будут отвечать за безопасность на море и меры по борьбе с терроризмом в поездах и самолетах.

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