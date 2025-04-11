Летающий автомобиль SkyDrive взлетел перед началом Всемирной выставки в Осаке
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Осака, 10 апреля (Jiji Press). Летающий автомобиль, разработанный компанией SkyDrive Inc., поднялся в воздух на Юмэсиме, искусственном острове в Осаке, в преддверии торжественного открытия Всемирной выставки в этом городе, которое пройдёт 13 апреля.
Электрический автомобиль с вертикальным взлётом и посадкой (eVTOL) – это лёгкий мультикоптер, который вмещает три человека, включая пилота. Уровень шума при этом составляет примерно треть от уровня шума вертолёта.
В ходе показательного полёта в среду мультикоптер завис на высоте 5 метров примерно на четыре минуты.
«(Для нас) важно, чтобы люди узнали об автомобиле, и чтобы он им понравился», – сказал генеральный директор SkyDrive Фукудзава Томохиро. Фирма базируется в городе Тоёта, префектура Айти, центральная Япония.
Летающие автомобили изначально планировалось использовать в качестве транспортного средства для Osaka Expo. Хотя они не будут перевозить посетителей, SkyDrive проведёт демонстрационные полеты своего летающего автомобиля во время Expo.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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