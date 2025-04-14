Началась Всемирная выставка в Осаке, которая продлится 184 дня
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Осака, 13 апреля (Jiji Press). Всемирная выставка 2025 года открылась в городе Осака. На ней будут представлены технологии и культура Японии и других стран. Выставка продлится до 13 октября.
Expo вернулась в Осаку спустя 55 лет, на этот раз она проводится на 155 гектарах искусственного острова Юмэсима. Японская ассоциация Всемирной выставки 2025 года ставит перед собой цель привлекать до 227 000 посетителей в день.
Под темой выставки «Проектирование будущего общества для нашей жизни» в общей сложности представлено 67 павильонов. Восемь из них – «Знаковые павильоны», спроектированные восемью выдающимися японскими деятелями. Из остальных 17 внутренних павильонов один находится в ведении японского правительства, а 16 – в ведении компаний, муниципалитетов и других.
Expo объединяет культуры и технологии из 158 стран и регионов. Все официальные павильоны расположены внутри Большого кольца, крупнейшей в мире деревянной конструкции, призванной символизировать единство и связанность разных стран.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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