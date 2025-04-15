В павильоне Италии на Всемирной выставке в Осаке представили факелы Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года

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Осака, 14 апреля (Jiji Press). Факелы зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Милане и Кортине, которые будут проводиться в следующем году, были представлены в итальянском павильоне Всемирной выставки 2025 года в городе Осака.

Факелы Олимпийских и Паралимпийских игр, каждый весом 1060 граммов и длиной 89 сантиметров, отличаются по цвету и выполнены в виде пламени. Они будут выставлены в павильоне до последнего дня выставки 13 октября.

Заместитель премьер-министра Италии Антонио Таяни заявил на церемонии, что факелы будут нести послание мира.

Эстафета Олимпийского огня в Италии начнется 6 декабря. Около 10 000 бегунов пронесут факел до начала зимних Игр в Милане 6 февраля следующего года.

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