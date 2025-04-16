Дипломатические усилия премьер-министра Исибы на ЭКСПО начались со встречи с лидером Туркменистана

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Токио, 15 апреля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру начал свою дипломатическую поездку в связи с проходящей в западном городе Осака Всемирной выставкой 2025 года.

В этот день Исиба встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым в офисе премьер-министра в Токио. Туркменистан является первой страной, проводящей мероприятие «национального дня» на выставке Osaka Expo.

Исиба сказал президенту, что с Туркменистаном существует взаимовыгодное партнёрство, основанное на дружбе и взаимном доверии. Бердымухамедов ответил, что придаёт большое значение обменам с Японией.

Лидеры двух стран опубликовали совместное заявление, в котором призвали к поддержанию «свободного и открытого международного порядка, основанного на верховенстве закона», а также пообещали укрепить экономическое и энергетическое сотрудничество.

Япония работает над углублением своих связей с Туркменистаном и четырьмя другими странами Центральной Азии, отчасти из-за их тесных отношений с Россией и Китаем.

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