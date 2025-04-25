Все четыре большие панды из зоопарка в Западной Японии будут отправлены в Китай

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Вакаяма, 24 апреля (Jiji Press). Все четыре большие панды из зоопарка Adventure World в префектуре Вакаяма на западе Японии будут переведены в Китай примерно в конце июня, сообщило это учреждение.

Если четыре панды отправятся в Китай по условиям кредитного соглашения и в зоопарк не поступит новых особей, то Сяо Сяо и Лэй Лэй из токийского зоопарка Уэно останутся единственными большими пандами, содержащимися в Японии.

В Adventure World проживают 24-летняя Раухин и три её дочери: 8-летняя Юйхин, 6-летняя Сайхин и 4-летняя Фухин.

Все четыре панды родились в Adventure World. Раухин стала первой большой пандой, родившейся в этом учреждении в сентябре 2000 года.

По словам представителей объекта, поскольку контракт между объектом и китайской стороной истекает в августе этого года, стороны решили, что четыре панды отправятся в Китай в июне, когда температура будет относительно прохладной.

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