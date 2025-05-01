Китайский чиновник позитивно настроен по отношению к новому контракту с Японией на предоставление гигантских панд

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Пекин, 30 апреля (Jiji Press). Чиновник китайского правительства продемонстрировал позитивную позицию в отношении возможности новой передачи в аренду Японии больших панд, поскольку четыре большие панды из Японии будут переданы Китаю в соответствии с условиями кредитного соглашения примерно в конце июня.

Представитель МИД Китая Го Цзякунь заявил во вторник, что Пекин приветствует сохраняющийся интерес Японии к международному сотрудничеству в области сохранения большой панды и её сотрудничество с Китаем в деле защиты этого вида.

На пресс-конференции Го также сказал, что японцы уже давно любят больших панд.

Подчеркнув, что Китай и Япония добились результатов в таких областях, как селекция, посредством сотрудничества, он сказал, что две страны поддерживают тесную связь в целях развития соответствующего сотрудничества.

Генеральный секретарь правящей Либерально-демократической партии Японии Морияма Хироси, возглавляющий надпартийную группу японских законодателей, выступающих за дружбу между Японией и Китаем, обратился с просьбой о предоставлении новых больших панд взаймы во время встречи в Пекине во вторник с Чжао Лэцзи, третьим по рангу должностным лицом Коммунистической партии Китая и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (китайского парламента).

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