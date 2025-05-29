Япония принимает закон, направленный на усиление мер по предупреждению ущерба от стихийных бедствий
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Токио, 28 мая (Jiji Press). Парламент Японии принял закон об усилении мер по предупреждению ущерба от стихийных бедствий и оказанию помощи.
На пленарном заседании Палата советников, верхняя палата парламента, одобрила законопроект о пересмотре соответствующих законов, включая основной закон о борьбе со стихийными бедствиями, составленный на основе уроков, извлеченных из землетрясения на полуострове Ното в январе 2024 года. В прошлом месяце он был одобрен Палатой представителей, нижней палатой.
Законопроект предусматривает создание должности на уровне подкабинета министров в Секретариате кабинета министров для надзора за общим реагированием на стихийные бедствия в стране и выполнения координирующей роли между центральными и местными органами власти.
Также в соответствии с пересмотренными законами будет создана система регистрации для некоммерческих организаций и волонтёрских групп, которые оказывают поддержку пострадавшим от стихийных бедствий. Группы, зарегистрированные в центральном правительстве, будут управлять эвакуационными центрами и обеспечивать питание по запросу губернатора префектуры и других органов власти во время стихийных бедствий.
Ожидается, что выявление в обычное время организаций, которые могут участвовать в мероприятиях по поддержке, обеспечит быстрое сотрудничество в случае стихийного бедствия, и местным органам власти будет легче получить поддержку.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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