Япония принимает закон, направленный на усиление мер по предупреждению ущерба от стихийных бедствий

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Токио, 28 мая (Jiji Press). Парламент Японии принял закон об усилении мер по предупреждению ущерба от стихийных бедствий и оказанию помощи.

На пленарном заседании Палата советников, верхняя палата парламента, одобрила законопроект о пересмотре соответствующих законов, включая основной закон о борьбе со стихийными бедствиями, составленный на основе уроков, извлеченных из землетрясения на полуострове Ното в январе 2024 года. В прошлом месяце он был одобрен Палатой представителей, нижней палатой.

Законопроект предусматривает создание должности на уровне подкабинета министров в Секретариате кабинета министров для надзора за общим реагированием на стихийные бедствия в стране и выполнения координирующей роли между центральными и местными органами власти.

Также в соответствии с пересмотренными законами будет создана система регистрации для некоммерческих организаций и волонтёрских групп, которые оказывают поддержку пострадавшим от стихийных бедствий. Группы, зарегистрированные в центральном правительстве, будут управлять эвакуационными центрами и обеспечивать питание по запросу губернатора префектуры и других органов власти во время стихийных бедствий.

Ожидается, что выявление в обычное время организаций, которые могут участвовать в мероприятиях по поддержке, обеспечит быстрое сотрудничество в случае стихийного бедствия, и местным органам власти будет легче получить поддержку.

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