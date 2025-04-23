В 2027 году в городе Сэндай пройдёт Конференция ООН по уменьшению последствий бедствий
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Сэндай, 22 апреля (Jiji Press). Управление ООН по снижению риска бедствий проведёт Азиатско-Тихоокеанскую министерскую конференцию в северо-восточном японском городе Сэндай, префектура Мияги, осенью 2027 года, стало известно 22 апреля.
Такая встреча пройдёт в Японии впервые. Агентство ООН и правительство Японии вскоре официально согласуют проведение мероприятия.
Конференция министров стран Азиатско-Тихоокеанского региона проводится примерно раз в два года, давая возможность странам региона обмениваться выводами и проблемами в области предотвращения и реагирования на стихийные бедствия, чтобы они могли уменьшить ущерб от стихийных бедствий.
В последней встрече, состоявшейся на Филиппинах, приняли участие свыше 7000 человек из более чем 40 стран, включая представителей государственных органов и научно-исследовательских институтов.
По данным городской администрации Сэндая, на конференции 2027 года планируется рассмотреть ход реализации Сэндайской рамочной программы по снижению риска бедствий, принятой на конференции ООН в 2015 году, и обсудить новые шаги сотрудничества.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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