В 2027 году в городе Сэндай пройдёт Конференция ООН по уменьшению последствий бедствий

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Сэндай, 22 апреля (Jiji Press). Управление ООН по снижению риска бедствий проведёт Азиатско-Тихоокеанскую министерскую конференцию в северо-восточном японском городе Сэндай, префектура Мияги, осенью 2027 года, стало известно 22 апреля.

Такая встреча пройдёт в Японии впервые. Агентство ООН и правительство Японии вскоре официально согласуют проведение мероприятия.

Конференция министров стран Азиатско-Тихоокеанского региона проводится примерно раз в два года, давая возможность странам региона обмениваться выводами и проблемами в области предотвращения и реагирования на стихийные бедствия, чтобы они могли уменьшить ущерб от стихийных бедствий.

В последней встрече, состоявшейся на Филиппинах, приняли участие свыше 7000 человек из более чем 40 стран, включая представителей государственных органов и научно-исследовательских институтов.

По данным городской администрации Сэндая, на конференции 2027 года планируется рассмотреть ход реализации Сэндайской рамочной программы по снижению риска бедствий, принятой на конференции ООН в 2015 году, и обсудить новые шаги сотрудничества.

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