Согласно прогнозу, землетрясение в Нанкайском жёлобе может нанести ущерб в размере 1466 трлн йен
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Токио, 11 июня (Jiji Press). Мощное землетрясение и цунами, которые, по прогнозам, могут произойти в Нанкайском жёлобе у тихоокеанского побережья Японии в ближайшем будущем, могут нанести экономический ущерб в размере до 1,466 триллиона йен, сообщило в среду Японская ассоциация инженеров-строителей.
Ассоциация заявила, что ущерб будет распределён на период в 22 года, или гипотетического периода времени, в течение которого Япония должна завершить восстановительные работы после ожидаемой катастрофы.
В марте правительство Японии заявило, что предполагаемый ущерб от возможной катастрофы в Нанкайском желобе для активов, включая здания и фабрики, составит 225 триллионов йен.
Ассоциация заявила, что катастрофа может обойтись стране еще в 1,241 трлн йен ущерба, вызванного длительной стагнацией экономической деятельности из-за повреждения производственных предприятий, дорог и портов, в дополнение к ущербу активам в размере 225 трлн йен.
В 2018 году ассоциация оценила ущерб имуществу от катастрофы в 170 триллионов йен, основываясь на правительственной оценке. В то же время она также заявила, что экономический ущерб за 20 лет, пока страна полностью не оправится от катастрофы, составит 1240 триллионов йен.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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