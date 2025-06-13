JERA заключила новые контракты на закупку СПГ из США — 20-летние сделки на сумму свыше 7 трлн йен, козырь для тарифных переговоров

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Токио, 12 июня (Jiji Press) — Крупнейшая энергогенерирующая компания Японии JERA (Токио) сообщила о заключении контрактов на новые закупки до 5,5 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год из США. Компания подписала договоры купли-продажи и базовые соглашения с четырьмя американскими компаниями-разработчиками СПГ. Срок контрактов составляет 20 лет для трех компаний и свыше 20 лет для одной, общая стоимость сделок оценивается в 50-60 млрд долларов (около 7–9 трлн йен).

Расширение импорта американского СПГ было согласовано на японо-американском саммите в феврале. На онлайн-пресс-конференции 12 июня старший управляющий директор JERA Цугару Рёсукэ пояснил, что «решение о закупках принято не по просьбе правительств Японии и США», однако это может стать козырем в находящихся на решающей стадии японо-американских тарифных переговорах, способствуя сокращению торгового дефицита США.

Объем новых закупок составляет около 15% от годового объема переработки СПГ компанией JERA, который равен примерно 35 млн тонн, и новые контракты будут способствовать обеспечению стабильных энергопоставок в Японию. Поставки начнутся не ранее 2029 года, а максимальный импорт в 5,5 млн тонн планируется достичь в первой половине 2030-х годов. Доля американского СПГ в закупках JERA возрастет с примерно 10% до около 30%. Долгосрочные контракты сроком около 20 лет обеспечат закупки по стабильным ценам.

Касательно всплывшего в японо-американских переговорах плана разработки СПГ на Аляске Цугару отметил: «Мы оцениваем этот проект как способствующий стабильным поставкам в Азию, включая Японию, благодаря географическим преимуществам и богатым запасам, и рассматриваем возможность закупок». При этом он добавил: «Ожидаем предоставления подробной информации от американской стороны».







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