В Японии рассмотрят способы использования простаивающих машин для продовольственной помощи на случай стихийных бедствий

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Токио, 30 июня (Jiji Press). Правительство Японии рассмотрит способы, какими фургоны с едой, принадлежащие местным органам власти и отправляемые для снабжения горячей пищей во время стихийных бедствий, можно использовать в другое время.

По словам информированных источников, Кабинет министров рассматривает схему, которая позволит местным органам власти сдавать такие транспортные средства в аренду коммерческим предприятиям в обычное время и получать взамен плату за использование.

В 2025 финансовом году планируется провести опрос, чтобы узнать текущее состояние этих фургонов с едой по всей стране.

Поскольку местные органы власти сталкиваются с серьёзными финансовыми трудностями, Кабинет министров намерен проложить им путь к получению помощи от частного сектора в подготовке к стихийным бедствиям, которые становятся всё более частыми и разрушительными.

Местные органы власти поспешили закупить фургоны с едой и прицепы-туалеты после того, как на такие транспортные средства стало возможным получить региональные гранты на возрождение в рамках дополнительного бюджета центрального правительства на 2024 финансовый год.

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