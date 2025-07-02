Япония и Ватикан укрепляют сотрудничество

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Токио, 1 июля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру и государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин подтвердили свою приверженность укреплению отношений между двумя странами после инаугурации Папы Льва XIV.

На встрече с Паролином в Токио Исиба выразил свои поздравления с инаугурацией нового папы в мае. Ссылаясь на более чем 80-летние дипломатические связи между Японией и Ватиканом, премьер-министр также выразил надежду на активизацию сотрудничества между двумя сторонами.

Паролин заявил, что хочет ещё больше укрепить давнюю дружбу между Японией и Ватиканом.

Стороны обменялись мнениями по глобальным проблемам, включая напряжённость на Ближнем Востоке, вторжение России в Украину и ситуацию в Восточной Азии, в том числе ядерные и ракетные разработки Северной Кореи и похищение ею японских граждан.

Паролин посещает Японию, чтобы принять участие в мероприятии, посвященном «национальному дню» Святого Престола на проходящей Всемирной выставке в городе Осака на западе Японии.

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