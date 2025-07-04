Военное руководство США извинилось перед префектурой в связи с обвинительным приговором по делу о сексуальном насилии — Окинава
НовостиОбщество Политика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Наха, преф. Окинава, 3 июля (Jiji Press) — Руководство морской пехоты США 3 июля посетило администрацию префектуры Окинава с извинениями после того, как суд города Наха вынес обвинительный приговор морскому пехотинцу, обвинявшемуся в изнасиловании с причинением телесных повреждений за сексуальное нападение на женщину. Это первый случай, когда американские военные лично извинились перед префектурой в связи с серией сексуальных преступлений, совершенных военнослужащими США в регионе с прошлого года.
Полковник Нил Оуэнс, начальник штаба 3-й дивизии морской пехоты, заявил: «Приносим извинения пострадавшей и жителям префектуры за причинённое беспокойство», — и рассказал о мерах по предотвращению подобных случаев, включая строгое соблюдение ограничений на ночные увольнительные и употребление алкоголя военнослужащими.
Руководитель канцелярии губернатора Тамари Масахито, принимавший извинения, подчеркнул: «Это попрание прав человека и достоинства женщин, что вызывает сильнейшее возмущение». Критикуя участившиеся инциденты с американскими военнослужащими, он заявил: «Мы вынуждены усомниться в состоянии воинской дисциплины и методах обучения личного состава, что крайне прискорбно».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Для американского военнослужащего запросили 10 лет тюрьмы за сексуальное нападение на Окинаве
- Американский военнослужащий не признал вину — первое заседание по делу о сексуальном насилии в районном суде Наха
- Морские пехотинцы США подозреваются в сексуальном насилии на Окинаве
- Американского морпеха подозревают в сексуальном насилии на Окинаве
- В Окинаве прошел массовый митинг против насильственных действий военнослужащих США в отношении девушки
- Военнослужащий ВВС США осужден на 5 лет за сексуальное насилие над несовершеннолетней
США Окинава сексуальные домогательства сексуальное насилие jiji морской пехоты