Военное руководство США извинилось перед префектурой в связи с обвинительным приговором по делу о сексуальном насилии — Окинава

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Наха, преф. Окинава, 3 июля (Jiji Press) — Руководство морской пехоты США 3 июля посетило администрацию префектуры Окинава с извинениями после того, как суд города Наха вынес обвинительный приговор морскому пехотинцу, обвинявшемуся в изнасиловании с причинением телесных повреждений за сексуальное нападение на женщину. Это первый случай, когда американские военные лично извинились перед префектурой в связи с серией сексуальных преступлений, совершенных военнослужащими США в регионе с прошлого года.

Полковник Нил Оуэнс, начальник штаба 3-й дивизии морской пехоты, заявил: «Приносим извинения пострадавшей и жителям префектуры за причинённое беспокойство», — и рассказал о мерах по предотвращению подобных случаев, включая строгое соблюдение ограничений на ночные увольнительные и употребление алкоголя военнослужащими.

Руководитель канцелярии губернатора Тамари Масахито, принимавший извинения, подчеркнул: «Это попрание прав человека и достоинства женщин, что вызывает сильнейшее возмущение». Критикуя участившиеся инциденты с американскими военнослужащими, он заявил: «Мы вынуждены усомниться в состоянии воинской дисциплины и методах обучения личного состава, что крайне прискорбно».

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