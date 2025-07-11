Продажи пива и пивных напитков в Японии в январе-июне падают третий год подряд
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Токио, 10 июля (Jiji Press). Продажи пива и пивных продуктов у четырёх крупнейших японских производителей в январе-июне падают третий год подряд, согласно данным, опубликованным компаниями.
Потребители, по-видимому, воздерживаются от покупки пива и пивных продуктов после повышения цен в апреле.
Среди четырёх производителей объём продаж остался на прежнем уровне у Suntory Beer Ltd., что отражает оживлённый спрос на ее флагманское пиво Suntory Nama Beer, а у Sapporo Breweries Ltd. продажи упали на 2%.
Продажи в стоимостном выражении упали на 2% у Asahi Breweries Ltd. и на 3% у Kirin Brewery Co.
Рост цен особенно отразился на спросе на пивных напитках, которые пользуются популярностью у экономных потребителей.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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