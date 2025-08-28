В Токио зафиксирована самая длинная серия «экстремально жарких» дней

Новости

Токио, 27 августа (Jiji Press). В центре Токио 27 августа был отмечен 10-й подряд «экстремально жаркий» день, когда температура поднялась до 35 градусов Цельсия и выше. Это самая длинная серия таких дней за всю историю наблюдений.

Предыдущий рекорд был установлен в 2022 году. Число экстремально жарких дней в этом году достигло 23, что является ещё одним новым рекордом.

По данным Японского метеорологического агентства, 27 августа в 10:40 утра на центральном наблюдательном пункте Токио в парке Китаномару возле императорского дворца в столичном районе Тиёда температура поднялась до 35,3 градусов.

Агентство призывает людей принимать меры предупреждения теплового удара, например, использовать кондиционеры.

