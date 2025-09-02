В Японии зафиксировано самое жаркое лето за всю историю наблюдений
Токио, 1 сентября (Jiji Press). В этом году в Японии зафиксировано самое жаркое лето за всю историю наблюдений, сообщило Японское метеорологическое агентство.
Агентство сообщило, что средняя температура в стране в июне-августе за трёхмесячный период по 2020 год была на 2,36 градуса Цельсия выше 30-летнего среднего значения, достигнув самого высокого показателя за всю историю наблюдений с 1898 года.
Предыдущие рекорды были установлены в 2023 году и прошлым летом, когда температура превышала норму на 1,76 градуса.
Новый рекорд «аномально высокий», заявил Оикава Ёсинори, глава Центра информации об экстремальных климатических явлениях агентства.
«Глобальное потепление является одним из основных факторов, и в долгосрочной перспективе нас ждёт больше экстремально жарких лет», – сказал он.
