Партия Сансэйто представила законопроект о наказании за осквернение японского флага

Новости

Токио, 27 октября (Jiji Press) — Новая политическая партия Сансэйто внесла в Палату советников законопроект о поправках к Уголовному кодексу, предусматривающих наказание за повреждение национального флага Японии.

«Во время июльских выборов в верхнюю палату некоторые люди мешали нашим уличным выступлениям, держа японские флаги с нанесёнными на них крестами. Это кощунство против страны», — заявил журналистам лидер партии Камия Сохэй.

Статья 92 Уголовного кодекса предусматривает, что повреждение или порча иностранного национального флага с целью оскорбления карается лишением свободы на срок до двух лет либо штрафом до 200 000 йен. Вместе с тем аналогичной нормы в отношении флага Японии нет.

Похожие инициативы, по данным СМИ, рассматривают правящая Либерально-демократическая партия и Ниппон Исин-но Кай (Партия инноваций Японии). Сансэйто намерена заручиться их поддержкой.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме