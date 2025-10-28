Партия Сансэйто представила законопроект о наказании за осквернение японского флага
НовостиПолитика Общество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 27 октября (Jiji Press) — Новая политическая партия Сансэйто внесла в Палату советников законопроект о поправках к Уголовному кодексу, предусматривающих наказание за повреждение национального флага Японии.
«Во время июльских выборов в верхнюю палату некоторые люди мешали нашим уличным выступлениям, держа японские флаги с нанесёнными на них крестами. Это кощунство против страны», — заявил журналистам лидер партии Камия Сохэй.
Статья 92 Уголовного кодекса предусматривает, что повреждение или порча иностранного национального флага с целью оскорбления карается лишением свободы на срок до двух лет либо штрафом до 200 000 йен. Вместе с тем аналогичной нормы в отношении флага Японии нет.
Похожие инициативы, по данным СМИ, рассматривают правящая Либерально-демократическая партия и Ниппон Исин-но Кай (Партия инноваций Японии). Сансэйто намерена заручиться их поддержкой.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Чем Сансэйто отличается от прочих новых партий? Две особенности стратегии развития партийной структуры
- Операции влияния России в информационном пространстве: уроки выборов в Палату советников
- Первая в истории женщина на посту премьер-министра Японии: Такаити Санаэ и курс на обновлённую политическую линию Абэ Синдзо
- Что означает избрание Такаити лидером ЛДПЯ? Ставка ослабевшей партии на женщину-консерватора как стратегия выживания
- Пропорциональное представительство «под прицелом»: оппозиция против 10-процентного сокращения состава Палаты представителей
- Путь Ниппон исин-но кай (Партии инноваций Японии): в основе – непоколебимая решимость реализовать концепцию столичного округа Осака