Китай вызвал японского посла для выражения протеста из-за заявления премьер-министра о тайваньском кризисе　

Пекин, 14 ноября (Jiji Press) – Заместитель министра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун 13 ноября вызвал посла Японии в Китае Канасуги Кэндзи и выразил решительный протест в связи с заявлением премьер-министра Японии Такаити Санаэ о возможном кризисе вокруг Тайваня. Об этом было объявлено ранним утром 14 ноября.

На заседании парламента на прошлой неделе Такаити заявила, что кризис вокруг Тайваня может представлять собой «ситуацию, угрожающую выживанию» Японии, что позволит стране реализовать своё право на коллективную самооборону.

Сунь заявил, что высказывание Такаити глубоко ранит чувства китайского народа и что 1,4 миллиарда китайцев никогда этого не простят. Он подчеркнул, что тайваньский вопрос является ядром коренных интересов Китая, и добавил, что, если эти слова не будут отозваны, вся ответственность ляжет на японскую сторону.

По данным посольства Японии, Канасуги возразил собеседнику, разъяснив смысл заявления премьер-министра и позицию Японии. Он также решительно выразил протест в связи с тем, что генеральный консул Китая в Осаке Сюэ Цзянь разместил в X (ранее Twitter) сообщение: «Грязную голову, которая бесцеремонно сует нос в чужие дела, придётся без колебаний отрубить», – и потребовал принять надлежащие меры.

На пресс-конференции 14 ноября генеральный секретарь кабинета министров Кихара Минору, комментируя данную ситуацию, также подчеркнул, что позиция правительства в отношении Тайваня соответствует Совместному японо-китайскому заявлению 1972 года и остаётся неизменной. Относительно высказывания Сюэ он заявил: «Это вызывает сожаление. Мы продолжим решительно требовать от китайской стороны принять надлежащие меры».

