Аонисики стал первым украинцем, получившим второй по старшинству ранг в сумо

Курумэ, префектура Фукуока, 26 ноября (Jiji Press). Ассоциация сумо Японии единогласно приняла решение о повышении Аонисики с сэкивакэ (третьего по старшинству ранга) до одзэки, второго в иерархии звания в профессиональном сумо, что сделало его первым одзэки, родившимся в Украине.

Решение было передано посланником ассоциации 21-летнему борцу, настоящее имя которого Данило Явгусишин, и его заведующему в общежитии хэя Адзигава в городе Курумэ префектуры Фукуока.

«Я сделаю всё возможное, чтобы оправдать звание одзэки и стремиться ещё выше», – сказал в ответ Аонисики.

Аонисики прибыл в Японию в апреле 2022 года после военного вторжения России в его страну. Он дебютировал на осеннем гранд-турнире в сентябре 2023 года и быстро поднялся по карьерной лестнице.

В ходе турнира этого месяца он в последний день победил Хосёрю, ёкодзуна самого высокого ранга, обеспечив себе первую победу на турнире.

