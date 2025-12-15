В Беларуси освободили заключённых, в том числе японца

Новости

Токио, 14 декабря (Jiji Press). По сообщениям местных и других СМИ, администрация президента Беларуси Александра Лукашенко освободила 123 заключённых, в том числе бывшего преподавателя японского языка Наканиси Масатоси и лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого.

Посольство Японии в Беларуси подтвердило, что гражданин Японии был освобождён и что нет никаких опасений относительно состояния его здоровья.

Согласно сообщениям, освобождённые были переданы в соседние страны: девять человек, включая Наканиси и Беляцкого, получили защиту в Литве, а еще 114 человек – в Украине.

По сообщению белорусского государственного информационного агентства БелТА, Лукашенко объявил о помиловании в связи с отменой санкций в отношении калийных удобрений по просьбе президента США Дональда Трампа. Лукашенко известен как близкий союзник президента России Владимира Путина.

Правительство Японии призывало Беларусь освободить задержанного японца. Посольство заявило, что получило предварительное уведомление от американской стороны и выразило благодарность администрации Трампа.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме