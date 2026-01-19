Министры обороны Японии и США договорились об укреплении сдерживания — Коидзуми уклонился от пояснений по переговорам о Китае

Новости

Вашингтон, 15 января (Jiji Press) — Министр обороны Японии Коидзуми Синдзиро, находящийся с визитом в США, 15 января (по японскому времени — 16 января) провёл около 50 минут переговоров с министром обороны США Пит Хегсет в здании Пентагона в пригороде Вашингтона. Стороны подтвердили единство позиций по вопросу укрепления сдерживающих и ответных возможностей японо-американского альянса.

После встречи Коидзуми, отвечая на вопрос журналистов о том, обсуждались ли меры в отношении Китая, заявил, что «не может комментировать детали», тем самым уклонившись от пояснений.

Оба министра обозначили расширение присутствия Японии и США в юго-западных районах страны, включая префектуру Окинава, как «один из ключевых приоритетов альянса», и подтвердили курс на расширение высокоуровневых совместных учений Сил самообороны Японии и вооружённых сил США. В основе этих договорённостей лежит стремление противодействовать активизации действий Китая в Восточно- и Южно-Китайском морях.

Стороны также обсудили сотрудничество в сфере оборонных вооружений и технологий и договорились продолжить консультации с целью существенного увеличения производства перехватчиков SM-3 Block IIA, разработанных Японией и США совместно.

После заявлений премьер-министра Японии Такаити Санаэ в ноябре прошлого года о возможной чрезвычайной ситуации вокруг Тайваня Китай усилил военное давление. Комментируя содержание консультаций по китайской тематике, Коидзуми ограничился заявлением о том, что стороны «вновь подтвердили важную роль японо-американского альянса в сдерживании агрессии в Индо-Тихоокеанском регионе».













