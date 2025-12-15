ИНТЕРВЬЮ: Бывший американский чиновник призывает к заключению пакта о коллективной обороне в Индо-Тихоокеанском регионе

Новости

Вашингтон, 13 декабря (Jiji Press). Японии, Соединённым Штатам, Австралии и Филиппинам необходимо заключить «пакт о коллективной обороне», чтобы сдержать Китай и обеспечить региональный мир и стабильность, заявил в недавнем интервью Jiji Press Эли Ратнер, бывший помощник министра обороны США по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ратнер, занимавший должность помощника министра обороны в администрации бывшего президента США Джо Байдена, призвал Японию преодолеть конституционные проблемы, чтобы в полной мере реализовать право на коллективную самооборону, которое станет предпосылкой предлагаемого пакта.

Ранее в этом году Ратнер опубликовал в американском журнале Foreign Affairs статью, призывающую к заключению «Тихоокеанского оборонного пакта» между четырьмя странами.

В ходе интервью, объясняя свои аргументы, изложенные в статье, Ратнер заявил, что сдерживание агрессии Китая является важнейшим приоритетом национальной безопасности для Соединённых Штатов.

«Учитывая характер растущей угрозы, потребуется более тесная интеграция между Соединёнными Штатами и их союзниками, чтобы целое стало больше, чем сумма его частей, и чтобы перейти от ситуации, когда у США существуют только двусторонние альянсы, к будущему, в котором союзники США смогут действовать и взаимодействовать сообща, – сказал он. – Нам следует рассмотреть возможность создания пакта о коллективной обороне в Индо-Тихоокеанском регионе».

