Трамп призвал Такаити воздержаться от провокаций в адрес Китая по вопросу Тайваня: WSJ
Вашингтон, 26 ноября 2025 года (Jiji Press) – Президент США Дональд Трамп призвал премьер-министра Японии Санаэ Такаити проявлять сдержанность в высказываниях относительно возможного кризиса вокруг Тайваня, сообщила газета The Wall Street Journal (электронная версия). Цель президента — избежать влияния подобной риторики на важные торговые переговоры США с Китаем.
По информации издания, во время недавних телефонных переговоров Трамп посоветовал Такаити не провоцировать Пекин по вопросу о суверенитете Тайваня. Об этом сообщили японские и американские официальные лица. Вместе с тем, как отмечает газета, Трамп не требовал от премьер-министра отозвать свои заявления.
Напряжённость в японо-китайских отношениях возникла после того, как Такаити в парламентских выступлениях заявила, что кризис вокруг Тайваня может создать ситуацию, угрожающую выживанию Японии, что позволит стране реализовать право на коллективную самооборону.
Трамп выразил обеспокоенность, что обострение между Японией и Китаем может негативно повлиять на торговые переговоры США с Китаем, включая расширение китайских закупок американской сои. В комментарии The Wall Street Journal Трамп подчеркнул:
«Мы заключаем великолепные торговые соглашения с Японией, Китаем, Кореей и многими другими странами, и в мире царит мир. Давайте сохраним это положение».
Он также отметил:
«Отношения между США и Китаем очень хорошие, и это благоприятно для нашего союзника — Японии».
