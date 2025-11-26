Правительство не изменит официальную позицию по «критической ситуации для выживания» в связи с заявлением премьера Такаити

Новости

Токио, 25 ноября 2025 года (Jiji Press) – Правительство Японии 25 ноября заявило, что не намерено пересматривать свою традиционную позицию в отношении так называемой «ситуации, угрожающей существованию страны», предусмотренной законодательством о национальной безопасности, после недавних парламентских высказываний премьер-министра Такаити Санаэ о возможном кризисе вокруг Тайваня.

На заседании кабинета министров правительство утвердило заявление, в котором говорится: «Вопрос о том, соответствует ли ситуация критерию “угрозы существованию государства”, определяется на основе конкретных обстоятельств каждого отдельного случая путем всесторонней оценки всей имеющейся информации объективным и рациональным образом. Правительство полностью сохраняет свою позицию и не считает необходимым ее пересмотр или переоценку».

Заявление было сделано в ответ на письменный запрос лидера партии Комэйто Сайто Тэцуо после того, как Такаити на заседании парламентского комитета заявила, что кризис вокруг Тайваня может создать критическую ситуацию для выживания Японии, позволяющую стране осуществить право на коллективную самооборону.

Выступая перед журналистами в здании парламента, Сайто подчеркнул: «Правительству необходимо настойчиво доносить до международного сообщества, что традиционная позиция не изменилась».

Генеральный секретарь главной оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии Адзуми Дзюн на пресс-конференции отметил, что правительственное заявление «было утверждено на заседании кабинета министров и имеет большое значение, поэтому премьеру следует понимать, что выходить за рамки этой линии недопустимо». В то же время он добавил: «Для главы государства отзыв своих слов – дело серьезное. Хотелось бы, чтобы премьер продолжала подтверждать, что правительственное заявление является официальной позицией нашей страны».







