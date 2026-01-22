Китай стал крупнейшим источником туристических расходов в Японии в 2025 году — около 2 трлн йен, но в октябре–декабре показатель снизился почти на 20%

Новости

Токио, 21 января (Jiji Press) — Расходы иностранных туристов в Японии в 2025 году выросли на 16,4% по сравнению с предыдущим годом и достигли рекордного уровня в 9,4559 трлн йен, сообщило 21 января Японское агентство по туризму в предварительном отчёте.

Посетители из материкового Китая заняли первое место по объёму расходов, потратив 2,0026 трлн йен. Однако в период с октября по декабрь их потребление сократилось почти на 20% в годовом выражении на фоне призывов воздержаться от поездок в Японию в связи с ситуацией вокруг Тайваня.

Совокупные расходы иностранных туристов в октябре–декабре 2025 года увеличились на 10,3% и составили 2,533 трлн йен, чему способствовало ослабление иены. В первые три квартала 2025 года квартальные расходы туристов из Китая превышали 500 млрд йен, однако в четвёртом квартале они снизились на 17,9% — до 353,4 млрд йен.

Сокращение произошло после высказываний премьер-министра Японии Такаити Санаэ о возможной чрезвычайной ситуации вокруг Тайваня, после которых власти Китая призвали граждан воздержаться от поездок в Японию.

Несмотря на это, годовые расходы туристов из материкового Китая выросли на 16,0% и составили более 20% от общего объёма въездного туристического потребления. Второе место по объёму расходов заняли посетители из Тайваня — 1,211 трлн йен.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

