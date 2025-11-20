Правительство и правящая партия Японии теряют «китайские каналы» = выход Комэйто и уход Никаи из политики

Токио, 18 ноября (Jiji Press) – На фоне роста напряжённости между Японией и Китаем после парламентских заявлений премьер-министра Такаити Санаэ по поводу возможного кризиса вокруг Тайваня усилились опасения, что у правительства и правящей коалиции ослабли каналы связи с Пекином. Партия Комэйто, долгие годы выполнявшая роль мостика в отношениях с Китаем, вышла из правящей коалиции. В Либерально-демократической партии Японии (ЛДП) также из политики ушёл бывший генеральный секретарь Никаи Тосихиро, много лет игравший ключевую роль в «дипломатии парламентариев», и сегодня практически не видно влиятельных фигур, способных унаследовать его роль в развитии японо-китайских связей.

«Именно потому, что существуют нерешённые вопросы и расхождения в позициях, важно обеспечивать многоуровневую коммуникацию на правительственном и частном уровнях», – подчеркнул министр иностранных дел Мотэги Тосимицу на пресс-конференции 18 ноября. Однако, вопреки этим словам, между Японией и Китаем продолжается жёсткий обмен заявлениями, и признаков сближения почти не наблюдается.

Напряжённость дополнительно возросла после того, как генеральный консул Китая в Осаке Сюэ Цзянь опубликовал в социальных сетях пост, намекающий на необходимость обезглавливания Такаити после её высказывания на парламентском заседании 7 ноября о том, что кризис вокруг Тайваня может создать ситуацию, угрожающую самому существованию Японии и дающую основание для осуществления права на коллективную самооборону. Правительство Китая также призвало своих граждан воздержаться от поездок в Японию.

Комэйто вправе гордиться долгой историей построения отношений с Китаем: ещё в программе действий, принятой на учредительном партийном съезде 1964 года, была зафиксирована поддержка нормализации дипломатических отношений с Пекином. Китайская сторона на протяжении многих лет относилась к партии с особым вниманием, называя её «тем, кто выкопал колодец» для нормализации отношений.

Один из представителей партии вспоминает: «Комэйто могла передавать Китаю то, что ЛДП в силу своего положения не всегда могла сказать напрямую. Благодаря такому разделению ролей дипломатия могла работать более гладко».

Покойный бывший премьер-министр Абэ Синдзо, которого Такаити считает своим наставником, был известен как сторонник Тайваня. Вместе с тем в период нахождения у власти он назначал Никаи, обладавшего глубокими связями в Китае, на ключевые партийные посты, включая должности генерального секретаря и председателя Совета по общим делам. Во время визитов в Китай в 2015, 2017 и 2019 годах Никаи как специальный посланник Абэ встречался с председателем КНР Си Цзиньпином, передавал личные послания и выступал посредником между лидерами двух стран.

В администрации Такаити, сформированной в октябре, заметны фигуры, которых считают скорее близкими к Тайваню, чем к Китаю, начиная с самой премьер-министра и главного секретаря кабинета Кихара Минору. Бывший генеральный секретарь ЛДП Морияма Хироси, возглавляющий межпартийную Лигу дружбы Япония–Китай, сейчас держится на дистанции от нынешнего кабинета.

Партия «Нихон исин но кай», которая пришла в правящую коалицию на смену Комэйто, также отличается ярко выраженным консервативным характером и не располагает прочной сетью контактов с Пекином.

Переговоры на уровне директоров департаментов министерств иностранных дел Японии и Китая, состоявшиеся 18 ноября, завершились без заметного прогресса. Озабоченность нынешним состоянием двусторонних отношений всё громче звучит как в рядах правящей коалиции, так и среди оппозиции.

Один из депутатов среднего звена ЛДП отмечает: «Если бы Никаи по-прежнему оставался в активной политике, ситуация могла бы сложиться иначе. Возможно, он смог бы поехать в Китай и найти путь к разрядке». Молодой парламентарий от Комэйто сетует: «В коалиции ЛДП и Исин сейчас нет силы, которая выполняла бы роль тормоза. У дипломатии пропала широта».

Лидер Демократической партии народа Тамаки Юитиро на пресс-конференции 18 ноября заявил: «Как раз тогда, когда отношения находятся в напряжённом состоянии, особенно важно хотя бы надёжно сохранять каналы коммуникации».













[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме