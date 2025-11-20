Роль Китая в индустрии въездного туризма в Японии

Роль Китая в индустрии въездного туризма в ЯпонииЭкономика Политика
В ответ на заявление премьер-министра Санаэ Такаити о «чрезвычайной ситуации с Тайванем» МИД КНР 14 ноября призвал граждан воздержаться от поездок в Японию. Рассмотрим роль Китая на рынке въездного туризма.
Поток китайских туристов в Японию начал активно восстанавливаться с 2024 года после смягчения санитарно-пограничных мер, введенных в период пандемии. За 2024 год Японию посетили около 6,98 млн китайских туристов, их расходы составили 1,7 трлн йен. В 2025 году число туристов продолжило расти: за январь-октябрь Японию посетили 8,2 млн китайцев – на 40,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, что превысило годовой показатель 2024 года.
За период с января по сентябрь расходы китайских туристов составили 1 трлн 644,3 млрд йен, или 24% от общего количества расходов иностранных туристов.
