В зоопарке Уэно люди попрощались с пандами

Токио, 25 января (Jiji Press). В преддверии отъезда 27 января в Китай единственных оставшихся в Японии гигантских панд, Сяо Сяо и Лэй Лэй из зоопарка Уэно, люди, выигравшие билеты в лотерее, наводнили Токийский зоопарк, чтобы попрощаться с ними 25 января, в последний день публичного показа этих близнецов, самца и самки.

После отъезда этих четырёхлетних близнецов в Китай впервые за полвека в Японии на останется больших панд.

Гигантские панды впервые появились в Японии в 1972 году. В ознаменование нормализации дипломатических отношений между Японией и Китаем в зоопарк Уэно были переданы в дар Кан Кан и Лан Лан, пара самец-самка, что вызвало беспрецедентный бум панд в зоопарке.

После этого панд также выращивали в городе Сирахама в префектуре Вакаяма и в городе Кобе в префектуре Хёго, расположенных на западе Японии, но в настоящее время в Японии живут только близнецы, родившиеся в зоопарке Уэно в 2021 году.

Чтобы избежать чрезмерного скопления людей, зоопарк ввёл лотерейную систему, в рамках которой потенциальным посетителям предлагалось заранее подать заявки на билеты для посещения зоопарка с 14 января. Было подано огромное количество заявок на 4400 билетов для посещения 25 января, выигрывала одна заявка из 24,6.

