Последние две панды, жившие в Японии, отправлены в Китай

Новости

Токио, 27 января (Jiji Press). Последние остававшиеся в Японии гигантские панды, Сяо Сяо и Лэй Лэй из токийского зоопарка Уэно, днём 27 января ​​отправились в Китай. Япония впервые за полвека останется без гигантских панд.

Четырёхлетние панды-двойняшки (самец и самка) покинули зоопарк на грузовике. Их перевезли самолётом из международного аэропорта Нарита в префектуре Тиба, недалеко от Токио, в китайскую провинцию Сычуань.

В Японии активно призывают к предоставлению новых панд, но пока неясным, согласится ли Китай предоставить новых панд во временное пользование в условиях ухудшения отношений между двумя соседними странами после заявлений премьер-министра Такаити Санаэ о возможном вмешательстве в случае непредвиденной ситуации с Тайванем.

По мнению экспертов, Япония может надолго остаться без панд, которые служили символом дружбы двух стран.

Гигантские панды впервые появились в Японии в 1972 году, когда пара панд Кан Кан и Лан Лан, самец и самка, были подарены зоопарку Уэно Китаем в ознаменование годовщины нормализации дипломатических отношений между двумя странами.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме