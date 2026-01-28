Последние две панды, жившие в Японии, отправлены в Китай
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 27 января (Jiji Press). Последние остававшиеся в Японии гигантские панды, Сяо Сяо и Лэй Лэй из токийского зоопарка Уэно, днём 27 января отправились в Китай. Япония впервые за полвека останется без гигантских панд.
Четырёхлетние панды-двойняшки (самец и самка) покинули зоопарк на грузовике. Их перевезли самолётом из международного аэропорта Нарита в префектуре Тиба, недалеко от Токио, в китайскую провинцию Сычуань.
В Японии активно призывают к предоставлению новых панд, но пока неясным, согласится ли Китай предоставить новых панд во временное пользование в условиях ухудшения отношений между двумя соседними странами после заявлений премьер-министра Такаити Санаэ о возможном вмешательстве в случае непредвиденной ситуации с Тайванем.
По мнению экспертов, Япония может надолго остаться без панд, которые служили символом дружбы двух стран.
Гигантские панды впервые появились в Японии в 1972 году, когда пара панд Кан Кан и Лан Лан, самец и самка, были подарены зоопарку Уэно Китаем в ознаменование годовщины нормализации дипломатических отношений между двумя странами.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Прощайте, Синсин и Рири: почему в Японии останется всего шесть панд
- Детёнышей гигантской панды в зоопарке Уэно назвали Сяо Сяо и Лэй Лэй
- У двух детёнышей гигантской панды в зоопарке Уэно прорезались зубы
- В зоопарке Уэно в Токио панды спарились впервые за четыре года
- [Видео] Панды в Токио переехали в новый дом
- Имена японских панд
- [Видео] «Туалетный дневник панды Сян Сян»: юная панда учится дефекации
- [Видео] Маленькая панда Сян Сян в зоопарке Уэно играет с мамой
- Изучение иероглифов через испражнения: «какашечные книги кандзи» обретают популярность в Японии
- Святилище Касуга в древней столице: город Нара, божества и олени
- [Фото] Удивительные встречи с оленями в древней столице
- Отношение японцев к животным (часть первая)
- Отношение японцев к животным (часть вторая)
- Бунт диких животных (часть первая)
- Бунт диких животных (часть вторая)