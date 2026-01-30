Уровень самоубийств в Японии в 2025 году упал до рекордного минимума ниже 20 000
Токио, 29 января (Jiji Press). Число людей, покончивших жизнь самоубийством в Японии в 2025 году, достигло 19 097 человек, впервые с начала ведения статистики в 1978 году опустившись ниже отметки в 20 000, как показали предварительные данные правительства, опубликованные 29 января.
Число самоубийств среди учащихся начальной, средней и старшей школы достигло 532, установив рекорд второй год подряд с тех пор, как стали доступны сопоставимые данные в 1980 году.
Согласно данным министерства здравоохранения, основанным на статистике Национального полицейского агентства, общее число самоубийств сократилось на 1223 по сравнению с окончательными данными за предыдущий год.
В общей сложности среди покончивших с собой было 13 117 мужчин и 5980 женщин. Показатель самоубийств, измеряемый числом самоубийств на 100 000 человек населения, составил 15,4. Окончательные данные будут опубликованы в марте.
«Число самоубийств среди мужчин среднего и пожилого возраста снижается, а также уменьшается число случаев, вызванных плохой работой бизнеса и долгами», – заявил представитель министерства здравоохранения, добавив, что экономические тенденции могли повлиять на количество самоубийств.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
