[Видео] В городе Сидзуока красным пандам подарили снег

Новости

1 сентября в зоопарке Нихон-дайра города Сидзуока состоялось мероприятие, в ходе которого красным пандам подарили снег. Ранее использовался снег из Икавы, расположенной у подножия Южных Альп, но в последние годы мероприятие было приостановлено из-за серьёзной нехватки снега. На этот раз, впервые за три года, снег был подарен деревней Отари в префектуре Нагано, одном из самых снежных районов Японии. [Видеоцентр Jiji Press]

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

