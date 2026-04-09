Начальники оборонных ведомств Японии и Южной Кореи договорились о продолжении совместной работы
Токио, 8 апреля (Jiji Press). Министр обороны Японии Коидзуми Синдзиро и его южнокорейский коллега Ан Гюбак договорились в среду о продолжении сотрудничества между своими странами, а также между ними и Соединёнными Штатами по ряду вопросов, в том числе связанных с Северной Кореей.
В ходе онлайн-встречи министры обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и по поводу запусков баллистических ракет Северной Кореей в тот день.
Коидзуми поблагодарил Южную Корею за недавнюю эвакуацию японских граждан с Ближнего Востока с использованием военно-транспортной авиации.
Он сказал Ану, что Япония намерена сотрудничать с международным сообществом, включая Южную Корею, для достижения мира и стабильности на Ближнем Востоке.
