Начальники оборонных ведомств Японии и Южной Кореи договорились о продолжении совместной работы

Токио, 8 апреля (Jiji Press). Министр обороны Японии Коидзуми Синдзиро и его южнокорейский коллега Ан Гюбак договорились в среду о продолжении сотрудничества между своими странами, а также между ними и Соединёнными Штатами по ряду вопросов, в том числе связанных с Северной Кореей.

В ходе онлайн-встречи министры обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и по поводу запусков баллистических ракет Северной Кореей в тот день.

Коидзуми поблагодарил Южную Корею за недавнюю эвакуацию японских граждан с Ближнего Востока с использованием военно-транспортной авиации.

Он сказал Ану, что Япония намерена сотрудничать с международным сообществом, включая Южную Корею, для достижения мира и стабильности на Ближнем Востоке.

Статьи по теме