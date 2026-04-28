Посол Южной Кореи выразил стремление укрепить связи в сфере безопасности с Японией

Токио, 27 апреля (Jiji Press). Посол Южной Кореи в Японии Ли Хёк подчеркнул необходимость стабильного сотрудничества в сфере безопасности между двумя восточноазиатскими соседями.

На мероприятии, организованном в Токио Исследовательским институтом Японии, филиалом Jiji Press, Ли заявил, что Южной Корее и Японии необходимо содействовать стабильному и инновационному обмену и сотрудничеству в области безопасности в условиях всё более неопределенной международной ситуации.

Мир находится в самом опасном положении со времён холодной войны, заявил Ли, очевидно, имея в виду стратегическое соперничество между Соединёнными Штатами и Китаем, американо-израильскую военную кампанию против Ирана, а также ядерную и ракетную программы Северной Кореи.

Отметив, что в настоящее время отношения между Японией и Южной Кореей очень хорошие, посол заявил, что в свете нынешней сложной стратегической обстановки желательно, чтобы связи между Южной Кореей и Японией начали укрепляться.

Между тем, он предупредил, что Китай, благодаря быстро растущей военной и экономической мощи, становится значительной силой, способной изменить порядок в Восточной Азии.

