Посол Южной Кореи выразил стремление укрепить связи в сфере безопасности с Японией
НовостиПолитика
Токио, 27 апреля (Jiji Press). Посол Южной Кореи в Японии Ли Хёк подчеркнул необходимость стабильного сотрудничества в сфере безопасности между двумя восточноазиатскими соседями.
На мероприятии, организованном в Токио Исследовательским институтом Японии, филиалом Jiji Press, Ли заявил, что Южной Корее и Японии необходимо содействовать стабильному и инновационному обмену и сотрудничеству в области безопасности в условиях всё более неопределенной международной ситуации.
Мир находится в самом опасном положении со времён холодной войны, заявил Ли, очевидно, имея в виду стратегическое соперничество между Соединёнными Штатами и Китаем, американо-израильскую военную кампанию против Ирана, а также ядерную и ракетную программы Северной Кореи.
Отметив, что в настоящее время отношения между Японией и Южной Кореей очень хорошие, посол заявил, что в свете нынешней сложной стратегической обстановки желательно, чтобы связи между Южной Кореей и Японией начали укрепляться.
Между тем, он предупредил, что Китай, благодаря быстро растущей военной и экономической мощи, становится значительной силой, способной изменить порядок в Восточной Азии.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
